Soro i Javi jugaran pel títol

Pere Roc II, Félix i Monrabal ja tenen rivals en la gran final de la Lliga Professional d´escala i corda. Són Soro III i Javi, que van superar a Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho en la tercera i definitiva partida de la seua semifinal. La partida, disputada en el trinquet de Vilamarxant, es va decidir pel resultat de 60-40.

La partida va tenir un nom propi, el de Soro III. El de Massamagrell va estar incommensurable, fregant la perfecció. Va destacar en absolutament totes les facetes del joc.

On va generar més elogis va ser en la seua especialitat, passar pilotes que pesen tones i que a més tornen amb intenció de quinze o evitant una rematada còmoda del rival. També va estar excel·lent en atac, per la força amb la qual es descarregava i la intenció que duien les seues pilotades.

Javi, sense arribar a l´excel·lència del seu company, també va estar superlatiu. El de Massalfasar va mossegar constantment i va restar com si jugara per dos. Però, com és humà, en algun joc va haver d´agafar aire per a després tornar a la càrrega. Al trio cal reconèixer-li l´esforç, la intensitat i que en cap moment donaren la partida per perduda. Els tres estigueren més que bé, tot i les errades, que en feren unes quantes. Però és que enfront hi havia dues muralles que obligaven a afinar molt el colp per a trobar el quinze. Calia arriscar i arriscaren. Han dit adéu amb honors.

En acabar la partida d´ahir, Soro III mostrava la seua satisfacció per la classificació per a la final i per la manera d'aconseguir-la. «Després de la partida de Pelayo isquérem una miqueta amb dubtes perquè feren moltes errades. Però Javi i jo hem sabut reconduir la situació i adaptar-nos a l´exigència d´este trinquet. Em trobe bé, en ganes i confiança. Crec que ja he passat la mala època i ara gaudisc jugant a pilota. Em fa molta il·lusió esta final», explicava.

La final

La Lliga descansarà fins que passe la Setmana Santa. La final començarà en el trinquet de Sueca el diumenge 23 mentre que el segon assalt tindrà lloc a Pelayo una setmana després. En cas de ser necessari el desempat, la sentència també es dictaria en la Catedral el diumenge dia 7 de maig. Les tres partides estan programades a les 11:30 hores.