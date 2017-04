Focs d'artifici en la reobertura

Per iniciativa de l´Ajuntament de la Pobla de Vallbona, el trinquet de la localitat comença una nova temporada que es perllongarà fins que acabe l´any. Com és habitual en este recinte, el dia de partida serà el dilluns. Per al tret d'eixida el cartell és ´de fira´ amb Puchol II i Nacho contra Genovés II i Félix.

L´entitat, la qualitat i el gran moment de forma dels jugadors hauria de garantir l´espectacle en esta reobertura. A més es donaran dos duels força atractius. Darrere, delicatessen, amb les mans privilegiades de dos escaleters que ´hipnotitzen´ a la vaqueta per a fer-la arribar exactament on volen.

Davant, la força és el principal argument dels mitgers. No hi ha dubte que el principal reclam és la presència de Puchol II i Genovés II. Però atenció perquè Nacho i Félix perfectament podrien ser els grans protagonistes perquè ambdós es troben en estat de gràcia.

La remodelació a la qual ha sigut sotmés el trinquet també contribuirà al millor desenvolupament de les partides. S´ha intervingut en les parets per a evitar que la pilota diga mentides. A més s´ha arreglat la tela. Ara és un altre element en el qual basar el joc. Abans era una loteria i una ruïna per la quantitat de pilotes que es perdien pels forats. Inclús se li ha donat un punt de modernitat al recinte amb la instal·lació d´un marcador electrònic.

Per als pròxims dies hi ha altres aspectes destacables en l´agenda professional. A causa de la commemoració de la Setmana Santa, Pelayo tancarà el dijous mentre que Vilamarxant i Vila-real no faran partides el divendres.