Guanyar valdria molt més que tres punts

La fase regular de la Lliga de Raspall està a punt d´arribar al seu equador i ja comencen a aparèixer les partides que, sense ser decisives, sí que resulten més que importants, almenys per a un dels bàndols. És el cas de la confrontació programada hui en el trinquet de Xeraco on l´equip local de Montaner, Canari i Dorín jugarà contra el d´Alzira, format per Ian, Roberto i Lorja.

Per a Montaner i els seus companys serà la quarta de les sis confrontacions que han de disputar en esta ronda. Els de Xeraco encara no coneixen el triomf i s´estan quedant sense marge d´error. És evident que l´equip no està funcionant com s´esperava, però en les tres cites anteriors el rendiment tampoc ha sigut com per a estar amb solament un punt en el seu caseller.

Al trio li ha faltat regularitat i encert en moments puntuals. La responsabilitat és compartida. El fet de no aprofitar avantatges, que les han tingut, i de no concretar quinzes claus, els ha castigat. Hui, però, és un dia propici per a donar un colp d´autoritat.

L´escenari és el millor. L´equip juga en casa, en el trinquet on Canari i Dorín s´han fet com a pilotaris. El factor pista els afavoreix i també tindran major suport del públic.

El que no resulta tan favorable és la contra. Davant tindran al millor equip fins a la data. Ian, Roberto i Lorja són els únics que solament han disputat dues partides. I encara així lideren la classificació amb ple victòries i punts.

El d´Alzira estan intractables i molt motivats. L´acoblament entre les línies està sent perfecte. Ian és qui mana, qui pega primer i qui dóna seguretat restant tot el que arriba als seus dominis. Els seus colps són demolidors.

Davant, Roberto i Lorja estan reivindicant-se. El primer com a mitger. Sembla que ja està madur per a esta responsabilitat després de guanyar les dues últimes edicions en la punta. I el segon està demostrant que pot jugar seguit amb les primeres figures.

Els d´Alzira, que comencen a sonar com a favorits, poden reafirmar-se en esta situació de privilegi. Per als de Xeraco, la victòria valdria més que tres punts. I és que abandonarien les places eliminatòries amb el plus de moral que suposaria guanyar als líders.