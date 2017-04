Montaner continua viu en la Lliga

L´equip de Montaner, Canari i Dorín necessitava donar un colp d´efecte en la Lliga de Raspall per a esmenar la dolenta situació en la classificació i vaja si ho ha fet. La reacció va arribar ahir en sa casa, el trinquet de Xeraco, on van superar al conjunt d´Alzira d´Ian, Roberto i Lorja pel resultat de 25-10.

Els fins ara líders i invictes van començar dominant clarament en fer el primer joc des del dau a la carrera. Però els locals, amb el suport de bona part de l´escala, que va presentar un gran ambient, també es van fer forts amb el traure per a igualar tot seguit a 5.

Els dos parcials posteriors tornaren a caure al dau, però els intercanvis ja començaven a marcar la partida. I després del 10-10 va vindre el punt d´inflexió, el 10-15 favorable a Montaner, joc que va ser net i sumat al rest pels de Xeraco.

La brega va tornar a continuació, però el marcador solament va variar en el caseller dels vencedors (15-25). La satisfacció entre els locals era màxima. I és que l´equip ha passat de veure la següent fase com una quimera a tenir la classificació en les seues mans.

Els mèrits entre els guanyadors van estar compartits. Montaner va ser més decisiu al dau mentre que Canari i Dorín destacaren en la faceta anotadora i en la tàctica d´evitar a Lorja i carregar el joc contra Roberto a l´espera d´una oportunitat de remat. El trio derrotat va complir. No va ser tan decisiu com en les partides anteriors però a causa de l´encert dels rivals.



Classificació

El desenllaç de la partida d´ahir li atorga un plus d´emoció a la competició doncs els set equips participants es mouen entre els 6 i els 3 punts quan encara queda la meitat de la ronda en curs per disputar-se. Tots els equips han completat tres partides, llevant del de Montaner, que ha jugat quatre. En la part alta de la taula es manté el triple empat a 6 punts però Ian i els seus companys cauen a la segona posició per la derrota en el trinquet de Xeraco. El lideratge és ara per a l´equip d´Oliva de Pablo, Sanchis i Raúl mentre que la parella de Barxeta de Moltó i Brisca continua tercera.

També en posició de semifinals es troben els representants de la localitat de Villanueva de Castellón, Ricard, Josep i Miravalles, que són quarts en la classificació amb 5 punts. Montaner ha abandonat la posició de cuer per a situar-se cinqué amb 4 punts mentre que Sergio, Tonet IV i Raúl –Genovés– i Moncho, Coeter II i Néstor –Simat de la Vallgdigna– tanquen la taula amb 3 punts cada un.

La Lliga de Raspall continuarà demà en el trinquet de Guadassuar on es mesuraran els trios encapçalats per Ricard i Pablo. Els vencedors faran un pas de gegant en la carrera cap a la fase final.