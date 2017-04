L'oferta es redueix durant uns dies

L´oferta professional habitual minvarà considerablement durant els dies més significatius de la Setmana Santa. La reducció de partides es farà notar sobretot el diumenge, doncs cap trinquet obrirà les portes.

El dijous descansarà Pelayo. L´activitat es concentra per tant a Bellreguard, on s´anuncia un interessant duel per parelles encapçalades per Sergio i Ian, i en Villanueva de Castellón.

El divendres, els trinquets que tancaran són els de Vila-real i Vilamarxant. Amb això, les opcions de veure a les primeres figures seran Piles, on continuarà la Lliga de Raspall, Genovés i Sueca.

El dissabte sí que hi haurà normalitat pel que fa al calendari habitual. Pelayo té el cartell més atractiu amb la primera partida de la Lliga de Raspall i la segona amb el duel entre Puchol II i Soro III. Però també hi haurà bones alternatives a Pedreguer, Bellreguard i la Llosa de Ranes.

Després caldrà esperar fins als dilluns perquè Bellreguard tancarà el diumenge. Villanueva de Castellón, Borriana i la Pobla de Vallbona no faran partides però Xeraco sí, a més de primer nivell: Moltó i Dorín contra Guille, Coeter II i Néstor.