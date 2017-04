Pablo es col.loca líder en solitari

Pablo, Sanchis i Raúl eren líders en la jornada d´ahir en el trinquet de Guadassuar i ara ho són encara més després de sumar el ple de punts contra Ricard, Josep i Miravalles, que també aspiraven a situar-se en el més alt de la taula classificatòria.

La partida es va decidir pel tanteig de 25-10, que va ser conseqüència de la bona actuació de les tres línies de l´equip d´Oliva i de la irregularitat del de Poble de Castelló, al qual li van penalitzar les errades i el fet de no aprofitar unes quantes rematades clares.

La formació guanyadora es va repartir els mèrits. Pablo va estar molt segur i la pilota sempre eixia forta de les seues mans mentre que Sanchis va ser el gran protagonista en els jocs inicials, en els quals va castigar i molt als rivals.

Raúl també estigué molt participatiu i en el tram final especialment encertat en la consecució del quinze. El de Genovés va rebre diverses ovacions en pilotades executades d´aire des del fons del trinquet.

Esment especial mereix l´equip en defensa, amb els tres pilotaris perfectament situats per a no deixar forats. I en diferents rematades que ja es cantaven quinze feren unes restades antològiques.

En el trio derrotat, Ricard va ser el millor amb diferència. El rest va estar batallador i va resoldre no poques situacions de compromís. Qui no va oferir el bon rendiment d´altres vesprades va ser Josep, a qui li va costar concretar el quinze i va errar unes quantes pilotes que posteriorment sí que aprofità la contra. Per la seua banda, Miravalles va ser evitat pels rivals i per moments li va costar entrar en joc.

Els quatre primers parcials van caure del costat dels vencedors. La constant en este tram de la partida va ser que els rojos carregaven i els blaus defensaven. El desequilibri no era tant com el que mostrava el marcador però uns aprofitaven totes les oportunitats i els altres no.

A continuació va arribar la reacció dels blaus, que es va començar a intuir en el parcial anterior, en el qual van tombar un val-net en contra. Des del rest, a poc a poc i a força de pegar i pegar, Ricard, Josep i Miravalles estrenaven el marcador per a després sumar un altre joc al dau amb autoritat.

Però la distància era massa. Pablo, Sanchis i Raúl no havien amainat tant com per a concedir més jocs. I en el següent, el rest de Barxeta fa ver tres quinzes quasi de pacte més un altre de Raúl per a rematar la faena després d´uns bons intercanvis.

Pablo, Sanchis i Raúl són ara líders en solitari amb 9 punts, seguits pels equips d´Ian i Moltó, que en sumen 6. Ricard continua quart amb els 5 punts que tenia. Els equips eliminats serien els de Montaner (4 punts), Sergio i Moncho, els dos últims amb 3 punts.