La final provoca l'èxtasi a Pelayo

La Lliga professional d'escala i corda es resoldrà el pròxim diumenge en la tercera i definitiva final. Si el trio de Benidorm, Pere Roc II, Félix i Monrabal, guanyava la primera final disputada una setmana abans al trinquet de Sueca, ahir al trinquet de Pelayo era la parella de Vila-real, Soro III i Javi, qui aconseguia la victòria.

Dues coses en comú han tingut les finals disputades fins ara, el marcador, 60 per 50, i l'extraordinari espectacle que han oferit els cinc finalistes. Si la final de Sueca va fregar la perfecció, la final vista a Pelayo va ser una autèntica obra d'art.

El trio va començar pegant primer, sumant els dos primers jocs, 15 per 25. Des del rest va vindre la reacció de la parella per a sumar el seu primer joc i, tot seguit, igualar a 25 després de remuntar un val i 15 en contra.

La partida anava calfant-se. Els dos equips ho estaven fent perfecte. El trio pressionava, però topaven amb una parella que estava rendint al màxim, amb un Soro III incommensurable i un Javi recuperat, participatiu i decisiu.

Per primera vegada la parella aconseguia prendre avantatge amb un 35 per 30 i un 40 per 30. Però estaven jugant tant tots que podia passar qualsevol cosa. Tan anivellada estava la final que ara era el trio qui aconseguia sumar tres jocs seguits, 40 per 45.

Va vindre la igualada a 45 i l'afició, que va omplir el trinquet de Pelayo, ja era conscient que estava presenciant una partida admirable.

La segona final encarava els moments decisius. Qualsevol detall o la mínima debilitat anava a ser determinant.

Malgrat la intensitat i el sacrifici després d'una hora llarga de partida, Soro III i Javi no afluixaven. Tot el contrari. Els últims jocs dels rojos van ser sensacionals. Soro III restava pilotes que semblaven impossibles i la potència de Javi trobava els espais que a Sueca, una setmana abans, no estaven.

Amb 55 per 50 Pelayo va entrar en èxtasi, amb una intensa admiració pels cinc finalistes. La parella va regalar a l'afició una final més i la 'mare' de totes les finals no podia tindre millor dia per a finalitzar, el primer diumenge de maig.