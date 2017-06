Moltó pateix un esquinç en l'húmer

La participació de Moltó en la Copa no corre perill. Almenys esta és la percepció del jugador, que el dimarts passat es va lesionar en el trinquet d´Oliva. Les proves a les quals ha sigut sotmés una vegada ha baixat la inflamació han detectat que pateix un esquinç en l´húmer.

La lesió va ser conseqüència d´un mal colp. «La pilota va fer un bot estrany i vaig carregar en una postura forçada que em va trencar», explica el pilotari. També, segons els metges, va influir la càrrega de partides que porta acumulada. «Sembla que també tenia un poc tocats els tendons pel fet de jugar tantes partides en les últimes setmanes i sempre en parella contra trio», afegeix.

Afortunadament no hi ha trencament i l´esglai, que va ser gran, ha deixat pas a la tranquil·litat i el treball de recuperació. «Es tracta d'una zona complicada però ha sigut menys del que ens pensàvem. Els tres primers, dies el dolor ha sigut molt intens. No podia ni alçar el braç. Gràcies a la fisioteràpia comence a estar millor», comenta.

Per a no perdre la forma, el campió individual fa uns dies que entrena en bicicleta i ahir va fer natació. El dimecres realitzarà una sessió en el trinquet i segons el resultat es plantejaria una data de tornada. «El més probable és que m'espere a l'altra setmana. No vull forçar perquè el dia 24 debute en la Copa».

La lesió va obligar a suspendre el ´Duel de titans´ el mà a mà programat el passat dissabte a Bellreguard. Moltó diu que es jugarà. «Està pendent. Encara he de parlar amb la família El Zurdo i Ian però m'abellia disputar eixa partida. Hauríem de deixar-la per a després de la Copa però la intenció és jugar-la», diu.