Puchol complica el futur a Francés

Tranquil·litat i confiança per a uns i problemes per als altres. Esta és la conseqüència de la victòria de l´equip de Vinalesa de Puchol II i Monrabal sobre el de Dénia de Francés i Félix, ahir en el trinquet de Borriana. Va ser la quarta partida de la Copa d´escala i corda, segona del Grup A, que es va decidir pel resultat de 60-40.

Puchol II i Monrabal, que debutaven, rendiren com estava previst, o siga, molt bé. Esta mateixa parella va arribar a la final de l´edició anterior i, segons es va veure al recinte castellonenc, de nou cal ficar-los al capdavant dels pronòstics.

L´escaleter de Vinalesa va estar en la seua línia: segur, passador i anotador. Davant, Monrabal va ser el complement perfecte, tot i l´inconvenient d´eixir des de la corda. Va aportar tant com el seu company perquè va saber entrar en joc en el moment oportú, a més amb gran eficàcia.

Francés i Félix també estigueren molt millor que en la jornada inaugural, sobretot el jove rest de Petrer. Fins al 45-35 jugaren a un nivell semblant al dels seus rivals. En perdre el joc següent sí que es va començar a intuir que la victòria no se li podia escapar a l´equip de Vinalesa.

La derrota deixa en una situació molt complicada a la parella de Dénia que porta dues derrotes en altres tantes partides amb solament una més per disputar. Virtualment estan descartats de la fase final però no matemàticament. Això sí, ja no depenen solament d´ells.



Protagonista de la setmana

Puchol II i Monrabal s´oblidaran de la Copa Diputació fins al divendres 23, quan disputaran la segona partida en el trinquet de Sueca. Però el campió individual continuarà sent protagonista durant la setmana en curs. El dissabte ha sigut requerit per a participar en la jornada inaugural de la temporada estival del trinquet de la localitat de Llíria, que cobrirà el buit que ha deixat Pelayo fins a la seua reobertura a finals de setembre o principis d´octubre. El de Vinalesa farà equip amb Raúl per a enfrontar-se a Giner, Félix i Carlos.

I el diumenge s´estrenarà en la Filmoteca de València (12.00 hores) el documental ´Puchol II´. Els entrenadors del pilotari, Agustí Larré i Domingo Palacios, han plasmat en poc més de quaranta-cinc minuts com és el dia a dia del campió, agafant com a punt d´eixida la final del mà a mà del 2015.

A més s´incideix en l´aspecte humà del protagonista i en facetes tals com les noves tècniques d´entrenament aplicades per Pilota 2.0, grup de treball dirigit pels esmentats entrenadors. També és un documental que dignifica l´esport de la pilota, interessant tant per als seus seguidors com per a aquells que no la coneixen.