Tavernes Blanques es prepara per a acollir L'Eurojove 2017

La localitat de Tavernes Blanques celebrava en la vesprada de divendres 9 de juny la presentació oficial del III Campionat d´Europa de Pilota a mà Joves. L´acte tenia lloc al saló de plenaris de l´Ajuntament de Tavernes Blanques, ja que la població de l´Horta Nord serà la seu d´aquesta edició del torneig. El III Eurojove de Pilota a Mà comptarà amb la presència de les principals seleccions nacionals Europees, com són França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Portugal, la Selecció d´Euskadi, a més de la nostra selecció. L´Europeu es celebrarà del 25 de Juliol al 28 de juliol de 2017.

Com en les anteriors edicions, les categories de participació seran Sub-19, Sub-17 i Sub-15, amb participació en totes tres categories tant d´equips masculins com femenins. Més concretament, la modalitat de One Wall comptarà amb els citats sis campionats, mentre que les modalitats de Llargues i Joc Internacional es jugaran sols en la categoria Sub-19 Masculina. Pel que fa a la categoria Sub-19 Femenina, aquesta també comptarà amb la competició de Joc Internacional i Raspall, com a modalitat autòctona de la Comunitat Valenciana.



La competició

En aquesta presentació s´han donat a conéixer alguns dels detalls del campionat, però cal destacar que el dia 25 tindrà lloc l´acte de benvinguda de les seleccions participants i la inauguració de l´esdeveniment, mentre que el dia 28 de Juliol conclourà l´Europeu amb l´acte de cloenda on s´entregaran els trofeus de campions. Els participants s´allotjaran a l´hotel Olympia, en la veïna localitat d´Alboraia. L´acte, era molt nombrós i comptava amb la presència del director general d´Esports, Josep Miquel Moya, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, així com amb l´alcaldessa de l´Ajuntament de Tavernes Blanques, Maria Carmen Marco Aguilar, el regidor d´esports del municipi, Benito Villena, les representants del CPV Carraixet Tavernes Blanques, els jugadors de l´escola de pilota local, i com no, amb els jugadors i jugadores preseleccionats de les seleccions inferiors, la seleccionadora Ana Belén Giner, el coordinador de Pilota Valenciana, Sebastià Giner, i Paco Cabanes ´Genovés´. Durant la presentació és donava a conèixer el cartell oficial, obra de Pep Meseguer, segons ha explicat l´alcaldessa, que es mostrava molt «orgullosa de poder acollir un acte de pilota valenciana» i ha agraït a la Federació aquesta col·laboració".

Per la seua banda, el president de la FPV i al mateix temps de la Federació Internacional de Pilota (CIJB) explicava la importància de la disputa de l´europeu de joves a terres valencianes, després de jugar-se a Bèlgica i a Itàlia, i ha anunciat que d´ací a poc temps començaran els entrenaments dels jugadors i jugadores.

Mentres, Josep Miquel Moya, volia assenyalar la importància de l´Europeu de joves, i el fet de promocionar la pilota a mà mitjançant aquest campionat. «Espere que els nostres jugadors donen el màxim de si, i facen un campionat de molt alt nivell»