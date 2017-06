La Copa torna a l'activitat a Dénia

Després d´uns dies de descans, la Copa Diputació de València en la modalitat d´escala i corda reprèn demà l´activitat en el trinquet de Dénia per a la disputa de la tercera partida del Grup A.

Per la distribució dels huit equips en dos grups i el reduït nombre de partides, solament tres, que cada formació disputa en la fase en curs, el torneig és, més que mai, l´autèntica competició del KO. De fet ja hi ha un equip, el de Dénia amb Francés i Félix, que s´ha quedat pràcticament sense opcions d´accedir a la final. Altres, en canvi, encara no han debutat.

És el cas de la parella de Guadassuar composta per Santi de Silla i Santi de Finestrat, que s´estrenaran en l´esmentada jornada de demà. En la contra estaran els vigents campions Pere Roc II i Jesús, que la partida inaugural demostraren que arriben amb la intenció de retenir el títol. Per a ells, guanyar pràcticament seria sinònim de passar a la fase final.

Ja en dissabte, el campionat es traslladarà fins a Benissa on hi haurà partida del Grup B. Per un costat estaran Marc i Pere, que vénen de guanyar la partida de debut, a més amb molta autoritat. Enfront jugaran Pablo de Sella i Javi, que perderen en la seua estrena tot i que jugant barbaritats, la qual cosa els va permetre arrapar un punt. Els dos equips han començat fort.

Pel que fa a l´altra Copa, la de raspall, el tret d´eixida tindrà lloc el dilluns en el trinquet de Xeraco. Marrahí i Sanchis s´enfrontaran a Moncho i Coeter II. El sistema d´esta competició és idèntic al de la disciplina per dalt corda: huit equips, dos grups i un total de quinze partides, semifinals i final incloses.