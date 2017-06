León vist pels tres magnífics

Sarasol II, Grau i Dani no són solament tres dels millors mitgers de la història. A més són els pilotaris que León assenyala com els que han sigut els millors companys, amb els quals ha jugat més a gust. Hui, els tres magnífics analitzen per als lectors de Superdeporte a Rafa i a León, al jugador i a la persona.

Quan es tracta de definir a l´escaleter, els tres coincideixen en descriure a León com un dels més complets que han conegut. Per dominar totes les facetes del joc i per la seua regularitat en qualsevol trinquet. També destaquen la seua facilitat per a emprar les dues mans amb la mateixa eficàcia.

Grau és el més precís. «Era segur, tècnic i valent, que buscava el quinze amagant la pilota. Un perill amb la feta de dau per dalt i amb el sobaquillo amb la dreta per baix. Però el millor és que les executava buscant coses. No tirava la pilota recta i no la donava bona. També sabia trobar els peus i era bon reboter», diu.

Sarasol II confirma les paraules del genial mitger de Pelayo. Però sobretot es queda amb «l´esquerra per dalt, que crec que ha sigut la jugada que l´ha marcat», comenta. Dani, per a aportar coses noves, afig que «una bona prova de la seua qualitat és que primer va jugar a raspall i va ser dels millors i posteriorment es va passar a l´escala i corda i també va ser una primera figura», assenyala el de Benavites.

I com a company? Com s´acoblava amb els de davant? De nou hi ha consens. Grau és qui millor ho resumeix dient que «manava molt bé la faena i deixava jugar», reflexió en la qual aprofundeix Sarasol II. «Ens permetia fer, jugar a la nostra manera. I si havia d'entrar a rematar, entrava. Era el rest ideal perquè ens deixava la responsabilitat però sense perdre la concentració», explica. Dani dóna un apunt més: «Estaves tranquil perquè era molt passador i sabia fer botar la pilota».

Toca definir a la persona. I encara no han començat a parlar i els tres ja estan rient. Perquè és el que provoca León, alegria. Grau assegura que mai l´ha vist malhumorat. «Inclús quan perdíem, es calfava un poc al principi però al poc ja estava altra vegada amb les bromes», comenta.

Sarasol II, com que també és de Genovés, és qui més ha coincidit amb ell. Assegura que té anècdotes per a escriure un llibre. Però pertanyen a la intimitat del trinquet. «S´ha fet pilotari al costat meu. Han sigut molts anys junts. És garantia de riure perquè sempre té una broma o alguna cosa graciosa a dir. És un fenomen. Fa unes xarrades que ja voldrien els millors humoristes».

Dani corrobora als dos mestres. A més s´expressa des del sentiment. «De la persona cal parlar millor encara. Cau bé a tot el món però personalment li tinc un afecte especial. És dels millors amics que m´ha donat la pilota. En el vestidor era el número u. Quan m´assabentava que jugava amb León, en el mateix equip o en contra, anava al trinquet amb alegria perquè sabia que anava a ser un bon dia», explica.

Ara ja cal referir-se al pilotari en pretèrit. La lesió ha obligat a León deixar-se-ho abans del que tenia previst. Dani, com que parla amb ell sovint, donada la seua amistat, ja ho intuïa des de fa un temps. Per a Sarasol II i Grau tampoc ha sigut una sorpresa. «És una llàstima perquè encara li quedava pilota. Però pot estar ben orgullós de la trajectòria que ha tingut i del record que deixa en els pilotaris i sobretot en els aficionats», conclou Grau.