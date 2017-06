Altra exhibició dels vigents campions

Els vigents campions de la Copa, Pere Roc II i Jesús, continuen imparables. Ahir van completar la segona partida en la ronda en curs i es van desfer de Santi de Silla i Santi de Finestrat per un contundent 60-25. Com que ja acumulen 6 punts i dos resultats folgats, els representants de Llíria estan virtualment classificats per a les semifinals.

La partida va començar amb els dos equips alternant-se en la consecució del joc del dau, amb l´excepció del primer parcial, que va caure des del rest. L´equilibri es va trencar quan Pere Roc II i Jesús tornaren a sumar al rest (40-25). A partir d´eixe moment, la diferència en el rendiment va ser evident.

El rest de Benidorm va marcar la diferència i Jesús va aprofitar perfectament l´espenta del seu company. Santi de Finestrat va complir i poc més mentre que Santi de Silla va estar per davall del seu nivell.

Per a Santi de Silla i Santi encara no han arribat les urgències doncs ahir debutaren en la competició i encara tenen dues partides més per davant. Ara bé, s´han quedat sense marge d´error i hauran de millorar molt les seues prestacions.



Hui a Benissa

La competició continua hui en el trinquet de Benissa, ara amb una partida enquadrada en el Grup B. L´equip de Montserrat de Marc i Pere s´enfrontarà al local compost per Pablo de Sella i Javi.

Les dues parelles tingueren una estrena fabulosa quant al rendiment. Però no van córrer la mateixa sort en el desenllaç. I és que mentre que Marc i Pere guanyaren, Pablo i Javi acabaren perdent la seua partida. Però arraparen un punt per arribar al tant 50.

També en la modalitat d´escala i corda, el trinquet de la ciutat de Llíria comença hui la temporada estival que es perllongarà fins que el trinquet de Pelayo torne a obrir les portes, probablement a principis d´octubre.

El recinte edetà cobrirà l´espai de la Catedral i, per tant, cada dissabte anunciarà a les figures més reputades i en millor moment de la disciplina d´aire.

El primer cartell així ho demostra. Per un costat, el número u, Puchol II, que formarà parella amb Raúl. I en la contra, un trio més que poderós com el compost per Giner, Félix i Carlos.