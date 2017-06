Ian i Brisca guanyen el Trofeu Filósofo de raspall

Millor fi de festa impossible. El VI Trofeu Filósofo en la modalitat de raspall va concloure ahir en el trinquet de Piles amb victòria d'Ian i Brisca sobre Sergi i Sanchis per un més que ajustat 25-20.

El trinquet va registrar una magnífica entrada i els quatre pilotaris van correspondre amb una sensacional actuació. De fet no es podria destacar a ningú en particular per les ganes i encert que tots oferiren. L´emoció va ser una altra de les constants de la partida, així com l´equilibri, sobretot en el tram final.

En l´inici es va imposar el joc del dau si bé els intercanvis eren constants i de bella factura. Va ser després de la igualada a 10 quan Sergio i Sanchis trencaren des del rest. Si la partida haguera seguit amb la dinàmica ´dauera, estava pràcticament sentenciada. Però no, perquè Ian i Brisca també sumaren restant.

Després de dos jocs més des del traure, en el definiu va haver-hi 30-net per a Sergio i Sanchis. Però Ian i Brisca remuntaren i guanyaren.