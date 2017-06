Cal i arena en la jornada inaugural de la Copa

Marrahí i Sanchis han sumat els tres primers punts de la Copa Diputació de València en la modalitat de raspall. Va ser ahir en el trinquet de Xeraco i a costa de Moncho i Coeter II, que estigueren lluny del seu nivell. La partida inaugural es va resoldre per 25-5.

El primer joc va ser un avís del que podia esdevenir en la confrontació. Marrahí i Sanchis sumaren al dau, net i a la carrera, sense pràcticament oposició.

Però les forces s´equilibraren. Moncho i Coeter II igualaren, també amb el traure i sense tanta solvència, per a després cedir el parcial següent però oposant més resistència al rest. Semblava que la partida es tornava guerrera.

Fins al quart joc. Moncho i Coeter II desaprofitaren un val i el marcador es va posar amb 15-5. Ací es va acabar la partida doncs els dos jocs posteriors van ser pràcticament anecdòtics.

La conclusió que deixa esta confrontació és que els perdedors hauran de millorar molt per a tenir opcions de classificar-se per a la fase final. Pel seu pes específic cal pensar que el d´ahir va ser eixe dia dolent que qualsevol pot tenir. Marrahí i Sanchis estigueren bé. Al final sobrats, perquè no trobaren contra.



Hui a Oliva

La competició continua hui en el trinquet d´Oliva on es completarà la primera partida de la lligueta corresponent al Grup A. L´equip d´Alzira de Sergio i Roberto s´enfrontarà al de Poble de Castelló de Ricard i Brisca.

Fins a comprovar si el comité organitzador ha encertat en la configuració de les parelles, totes semblen equilibrades, també estes. La formació d´Alzira té al rest més eficaç en el joc d´aire, al qui és millor buscar les cosquerelles per terra. I davant, una bala, per ràpid i letal.

A Ricard està complicat trobar-li el punt feble per la seua capacitat per a tornar-ho tot. És una garantia per als encarregats de sumar i Brisca ve de ser el millor en esta faceta en la passada Lliga, en la que s´ha proclamat campió juntament amb Moltó.

Durant esta setmana la Copa de raspall també visitarà els trinquets de Piles i Bellreguard, concretament el divendres i el dissabte. La fase que ara ha començat es perllongarà fins al 12 de juliol.