L'illa del raspall torna als orígens

El de Rafelbunyol és un cas peculiar. La localitat de l´Horta Nord és coneguda en la pilota com ´l´illa del raspall´, per ser esta una modalitat allí molt arrelada tot i resultar més pròpia de les comarques del sud de València i nord d´Alacant.

El Club de pilota també és dels que gaudeixen d´un prestigi més gran i dels més llorejats en les competicions per a aficionats. Però des de fa uns anys, l´activitat i l´afició anava minvant, la qual cosa va fer que botara la veu d´alarma entre part dels seus membres, que decidiren variar la manera de treballar.

Prompte farà quatre anys del canvi de direcció, de la tornada als orígens, quan la prioritat era fomentar la pràctica entre els més joves. L´escola de pilota ja acumula vint-i-set alumnes. Una vegada consolidada, el següent pas se centrarà en la captació de socis.

Precisament pels més menuts han nascut iniciatives com les ´Nits golfes´. «Perquè puguen veure les partides de primera s'han de traslladar a la Ribera o la Safor. Amb açò els acostem a casa als millors equips del raspall», explica Pasqual Conde, responsable de l´escola.

La segona edició de les ´Nits golfes´ transcorrerà en el trinquet municipal els dies 15, 22 i 29 de juliol. Com bé suggereix el nom, el millor tindrà lloc a la nit, a partir de les 21.00 hores, quan es disputarà el trofeu de dues semifinals i la final en el qual participaran els equips de Rafelbunyol, Xeraco, Bicorp i Benigànim, els més forts de la passada edició del Campionat Autonòmic. Els preus són populars, amb 4 euros per jornada o l'abonament de 10 euros per a les tres partides.

Però l´activitat començarà de vesprada. Des de les 17.00 hores serà un no parar de trobades entre diferents escoles de pilota i partides, on els protagonistes seran els components de la saba nova.