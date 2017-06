Genovés II continua viu i condemna a Pablo

La partida disputada ahir al trinquet de Guadassuar era un cara o creu per a decidir quin era el primer equip del Grup B que es quedava sense opcions de jugar la fase final de la Copa Diputació de València i el resultat va eixir favorable a Genovés II i Salva. Pablo de Sella i Javi, al contrari, han dit adéu a la competició.

Però no va ser qüestió de sort, de llançar una moneda a l´aire. El triomf dels dos veterans pilotaris va ser totalment merescut. Tant com demostra el marcador final de 60-20.

El públic va eixir del trinquet sense trobar explicació a la pobra actuació dels derrotats. Es jugaven la vida i venien de signar dues actuacions per a emmarcar. Però ahir tingueren el punt de mira desafinat. En defensa sí que respongueren i passaren pilotes de mèrit. L´assignatura pendent va ser fer el quinze. Genovés II i Salva van tenir molt a veure en el fet que el caseller dels blaus es quedara en 20. Però també va ser demèrit propi. La pilota no els eixia de la mà amb la violència i eficàcia que hi havien demostrat.

Els vencedors, clar, estaven encantats d´haver salvat el primer ´macht ball´. Ara falta el segon, contra Soro III i Héctor a Vila-real. «És el trinquet on més juga Soro III. Però està en les nostres mans. La primera partida la regalarem i en esta hem millorat un món. Hem jugat com podem i sabem», assenyalava Genovés II en acabar. L´escaleter va estar perfecte. Li va eixir tot el que va buscar i va resoldre la gran majoria de les situacions de compromís com si no valgueren. Va ser el Genovés II elegant i resolutiu de les grans ocasions. Salva va jugar al mateix nivell, principalment per a parar pilotes, però a més va aportar prou en atac.



Següent jornada

La competició continuarà demà amb la disputa de dues partides. A la vesprada i en el trinquet de Sueca (18.30 hores), Puchol II i Monrabal jugaran contra Santi de Silla i Santi de Finestrat, parelles que estan enquadrades en el Grup A.

Els primers aspiren a certificar la seua presència en la fase final. I els segons a mantenir intactes les opcions de classificació. Els dos homònims estan obligats a guanyar. És l´única opció vàlida.

Murla serà l´altra parada, en este cas a la nit (23.00 hores). Marc i Pere tancaran la seua participació en esta ronda i tenen en les seues mans continuar endavant. Enfront, Soro III i Héctor afronten la segona partida. El resultat els ficarà en el més alt de la taula classificatòria del grup o en les posicions de risc.