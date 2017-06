Moltó inicia el camí del triplet a Bellreguard

La Copa Diputació de raspall arriba esta vesprada al trinquet ´El Zurdo´ de Bellreguard anunciant al número de la modalitat, Moltó. El pilotari de Barxeta lluitarà des de hui per completar una temporada històrica. Després de revalidar el títol del Campionat Individual i guanyar per primera vegada la lliga professional, Moltó busca ara el triplet, aconseguint alçar el títol en esta tercera edició de Copa. En la nova ´aventura´ que comença hui estarà acompanyat per Dorín de Xeraco, un mitger de garanties, amb experiència.

No serà fàcil l´objectiu i Moltó ho sap. El nivell de la competició és molt alt i esta vesprada tenen una prova de foc davant una parella que ha començat la Copa de manera perfecta. Moltó i Dorín debuten en esta Copa Diputació enfrontant-se a Ricard i Brisca que vénen de guanyar la seua primera partida en esta competició. Ho van fer de manera contundent, per 25 a 5 davant Sergio i Roberto.

Victòria de Pablo a Piles

Continuant amb la Copa Diputació de raspall, ahir al trinquet de Piles, la parella de Pablo i Canari va superar per 25 a 10 a Ian i Josep. El rest de Barxeta, actual subcampió de la lliga, va signar una actuació espectacular. Pablo està en un gran moment i ahir a Piles va tornar a fer una partida molt completa, tant al traure com des del rest.

Guanya Puchol II a Sueca

Partida llarga, molt renyida i marcada per la forta calor ahir al trinquet de Sueca dins de la Copa Diputació d´escala i corda. Ajustada i treballada victòria de Puchol II i Monrabal davant Santi de Silla i Santi de Finestrat per 60 a 50. Un resultat que deixa el grup ja tancat, amb els equips capitanejats per Pere Roc II i Puchol II en semifinals.

Entrades per al desafiament

Esta vesprada al trinquet de Llíria es poden adquirir ja les entrades anticipades per a veure el desafiament amb galeries lliures del dia 30 a Guadassuar. Puchol II i Héctor II contra Pere Roc II, Jesús i Carlos. També es poden fer reserves al telèfon 661575250 i es podran adquirir al llarg de la setmana en els trinquets diaris. El preu anticipat és 10 euros i 12 en taquilla. També hi haurà sopar.