Soro III i Genovés II es jugaran la plaça vacant

Queda una plaça vacant en les semifinals de la Copa Diputació de València en la modalitat d´escala i corda i s´adjudicarà el pròxim divendres en el trinquet de Vila-real. Els aspirants són Soro III i Héctor així com Genovés II i Salva.

Esta és la principal conseqüència del desenllaç de la partida disputada en la nit del divendres en el trinquet de Murla on Marc i Pere van superar a Soro III i Héctor per 60-30.

Els vencedors van estar impecables, sobretot Marc, que va fer un autèntic recital. La pilota li eixia de la mà com una bala i sempre ben dirigida. Amb Pere va passar una cosa semblant. Línia per línia van ser bastant millors que els seus rivals, per a sorpresa de la càtedra, que d´eixida va donar de 10 a la mà de Soro III i Héctor.

Marc i Pere han tancat la seua participació en la ronda en curs i s´han assegurat la primera posició del Grup B. Per tant jugaran una de les semifinals contra el segon classificat de l´altre grup.

Encara no es sap l´equip, però té una miqueta igual perquè els tocarà enfrontar-se contra els vigents campions, Pere Roc II i Jesús, o els finalistes de l´any passat, Puchol II i Monrabal. Les dues parelles són per a preocupar-se. Però el rival en qüestió també s´haurà de preocupar pel nivell que estan exhibint el rest de Montserrat i el mitger de Pedreguer.



Duel de referents

L´atenció a efectes de classificació es centra ara en Soro III i Héctor i en Genovés II i Salva. Solament hi ha una opció vàlida a Vila-real, la victòria, independentment del resultat. Qui arribe a 60 passarà com a segon del grup i el derrotat dirà adéu a la competició.

Els dos equips arriben amb una trajectòria similar però a la inversa: Soro III i Héctor començaren fent un recital en el trinquet de Pelayo però a Murla van estar lluny del seu nivell. I Genovés II i Salva estigueren desconeguts a Xàbia i magnífics a Guadassuar.

El trinquet de Vila-real és en teoria propici a Soro III, on sol eixir a exhibició per partida. Però si hi ha un pilotari capaç d´amagar la pilota en el recinte castellonenc, eixe és Genovés II. La seguretat de Salva i Héctor també tindrà molt a dir en el desenllaç de la partida.