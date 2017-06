S'acosten les semifinals de la Copa

Resten tres partides per a tancar la fase regular de la Copa Diputacio de València en la modalitat d´escala i corda. Dues d´elles seran determinants per a la configuració de les semifinals. De moment queda una plaça vacant però a més s´ha de resoldre en quina posició acaba cada equip perquè una eliminatòria enfrontarà al primer d´un grup contra el segon de l´altre i a la inversa.

La competició es trasllada hui fins al trinquet 'Tio Pena' de Massamagrell on s´enfrontaran els dos millors equips de la passada edició, que també estan sent-ho en la present. Es tracta dels campions Pere Roc II i Jesús i de Puchol II i Monrabal, els seus rivals en la final. Són els únics que a hores d´ara no coneixen la derrota.

Gràcies a l´excel·lent nivell que estan donant, els dos equips afronten la partida amb la tranquil·litat de tenir el lloc assegurat en les semifinals. Però és segur que no eixiran relaxats a la pista. Perquè cal dilucidar qui acabarà líder del Grup A i qui serà segon. La victòria atorgarà el títol oficiós de millor formació del grup.

A més, guanyar podria valdre per a un futur, psicològicament parlant, en el cas que es tornaren a trobar altra vegada en la final. I sense mirar tan lluny, el triomf donaria un plus de moral de cara al desafiament del divendres a la nit a Guadassuar. Puchol II estarà a un costat de la corda, ara amb Héctor II. I en la contra, Pere Roc II, Jesús i Carlos. Certament, esta partida no té res a veure amb la de hui. I es jugarà amb les galeries lliures. Però tot suma.

Tornant a la Copa, on sí que es jugaran molt més serà el divendres vinent en el trinquet de Vila-real. Soro III i Héctor s´enfrontaran contra Genovés II i Salva per a tancar les partides del Grup B, on Marc i Pere ja són semifinalistes. L´altra plaça serà per a l´equip que guanye esta confrontació. Té igual el resultat i si hi ha repartiment de punts. El vencedor passarà com a segon i el derrotat s´acomiadarà de la competició.

La ronda en curs acabarà el diumenge a Bellreguard. Santi de Silla i Santi de Finestrat es mesuraran a Francés i Félix. És una partida sense transcendència a efectes de la classificació. Però sí que és una bona oportunitat per als protagonistes de dir adéu obrint la porta gran i demostrant que, amb un poc més de sort i encert, la seua situació a hores d´ara podria haver sigut diferent.

Pablo de Sella i Javi són els altres participants que ja s´han de conformar amb seguir la competició com a espectadors. Han pagat el preu de no poder despistar-se ni un dia. De les tres partides disputades, en les dues primeres feren autèntics recitals. Això els va valdre perquè es començarà a parlar d´ells com a possibles. Però la tercera, que els va condemnar a l´eliminació, va ser per a oblidar.