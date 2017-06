Els trinquets se sortegen el dissabte

En la Copa d´escala i corda queden dues partides per a tancar la fase regular. Demà es decidirà a Vila-real quin és el segon equip del Grup B que accedeix a les semifinals, Soro III i Héctor o Genovés II i Salva. Passarà el guanyador. I el diumenge a Bellreguard, Santi de Silla i Santi de Finestrat jugaran contra Francés i Félix.

Com que en la confrontació dominical no hi ha res en joc a efectes de la classificació, l´organització ha decidit realitzar el sorteig dels trinquets de les semifinals el dissabte de matí. Serà en la seu de Val Net i amb els quatre equips representants per almenys un dels components.

L´enfrontament d´una eliminatòria ja està decidit. Marc i Pere, líders del Grup B, es mesuraran als vigents campions Pere Roc II i Jesús, que han acabat segons en el Grup A. En l´altra semifinal, fins demà solament és segura la presència de Puchol II i Monrabal (o Héctor II si no es recupera el de Vilamarxant).

La primera semifinal es disputarà el divendres de la pròxima setmana en el trinquet de Vilamarxant. Serà per la nit, a les 22.45 hores. La segona tindrà lloc a Massamagrell el dimarts dia 11. El títol es decidirà a Llíria el dissabte 15.