Sergio i Roberto continuen vius

Roberto va anar de menys a més per a cabar sent fonamental en la victòria.

Roberto va anar de menys a més per a cabar sent fonamental en la victòria. VAL NET

Sergio i Roberto necessitaven ahir a Guadassuar la victòria per a continuar vius en la Copa Diputació de València en la modalitat de raspall i l´aconseguiren, a més amb el ple de punts, contra els debutants Guadi i Tonet IV, que cediren pel tanteig de 25-10.

Els tres jocs de diferència no fan justícia a l´equilibri amb el qual va transcórrer la confrontació, que va ser més guerrera que espectacular, si bé es donaren un bon nombre d´intercanvis de mèrit.

Sergio va ser el gran protagonista, per segur, regular, eficaç i decisiu en moments puntuals. En el mateix bàndol, a Roberto li va costar entrar en partida, principalment per a sumar. El d´Alzira no trobava la postura còmoda per a rematar amb precisió. Però quan es va agafar el seu equip ho va notar i molt.

La parella derrotada va deixar una bona imatge en l´estrena. Amb un poc més d´encert podria haver optat al triomf o, almenys, a aconseguir un punt. Però perdonar es paga. El fet de no concretar quan van poder els va passar factura.

Guadi, que ha entrat en l´equip pel lesionat Montaner, va demostrar que està al nivell que requereix la competició. Tonet IV ja fa temps que s´ha consolidat entre els mitgers més destacats. Però s´han d´acoblar un poc millor. En algunes pilotes dividides no hi va haver compenetració i triaren l´opció menys adequada.

Els compassos inicials van ser de clar domini de Guadi i Tonet IV, que al poc ja gaudien de dos jocs d´avantatge (10-0). I en el tercer joc més d´un va pensar que la partida s´acabaria a la carrera després del val-net favorable a esta mateixa parella. Va ser aleshores quan Sergio va començar a convertir-se en el nom propi de la vesprada. I al poc, Roberto es va contagiar del bon fer del seu rest. I els blaus acabaren sumant eixe parcial i el següent, en el qual també hi hagué un val roig (10-10).

La partida no tenia amo i els quinzes queien per inspiració o per ocasions no aprofitades dels altres. El cas és que Sergio i Roberto es posaren per davant, ara amb el mitger com a gran valedor per les seues rematades. I va arribar el millor parcial, que va acaparar quasi la meitat del temps de la partida. Sergio i Roberto sumaren en el cinquè val. Guadi i Tonet IV tingueren tres (10-20).

Esta llosa ja va ser massa pesada d´alçar per a Guadi i Tonet IV, que a continuació signaren la derrota, ara sí amb manifesta superioritat de Sergio i Roberto.

Amb esta victòria Sergio i Roberto igualen a 3 punts en la classificació del Grup B amb Moltó i Dorín i amb Ricard i Brisca. Guadi i Tonet IV es situen cuers sense cap punt. Però encara no han arribat les urgències perquè tenen dues partides més davant.