Ian continua viu a costa de Marrahí

Ian i Josep mantenen intactes les seues possibilitats d´accedir a la fase final de la Copa de raspall després de superar ahir a Dénia a Marrahí i Sanchis en partida corresponent al Grup B que es va resoldre pel resultat de 25-15.

Va ser una lluita de poder a poder amb els dos equips alternant-se en el domini i que va desnivellar Ian en el tram final per la contundència de la seua pegada i per la capacitat per a neutralitzar les escomeses rivals. Ara bé, els altres tres protagonistes també feren mèrits per a ser destacats.

Ian i Josep se situen segons del seu grup igualats a 3 punts amb Marrahí i Sanchis, que cauen una posició tot i disposar de millor coeficient de jocs a favor i en contra. Però els empats entre dos equips es resolen amb l´enfrontament directe. De moment, tots els equips del grup tenen opcions de passar.



Grup A

La Copa de raspall continua hui en el trinquet de Bellreguard amb la partida del Grup A que enfrontarà a Ricard i Brisca contra Guadi i Tonet IV.

Per a l´equip capitanejat per Ricard, que suma 3 punts, suposa la tercera i definitiva aparició en esta ronda. Guanyar deixaria les semifinals molt prop i la derrota molt lluny. En qualsevol dels dos casos hauran d´esperar que concloga la fase per a conèixer el seu futur.

Per a Guadi i Tonet IV serà la segona partida després de debutar amb derrota sense puntuar. Els ha arribat el moment de definir-se com a clars candidats a passar a la fase final o de quedar-se fora.