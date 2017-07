Héctor: "He recuperat l'alegria de jugar"

Fa poques hores que Puchol II i Héctor II han guanyat de manera contundent el desafiament de Guadassuar. Fa pocs dies, també els dos junts, es van classificar per a jugar les semifinals de la Copa Diputació. Ahir van conèixer on es jugaran el passe a la gran final, serà al trinquet de Massamagrell. «Ara tot està de cara» afirma Héctor.

I és que als seus 28 anys, en plena maduresa com a esportista, el mitger de Massamagrell travessa per un gran moment de joc. Oblidada està ja la greu lesió que va tindre al braç al poc de guanyar la lliga professional. Ara, altra lesió, però d´un company, li hi ha permet entrar en la Copa: «Vaig parlar amb Monrabal de seguida que em van cridar per a jugar. No és gens agradable jugar per la lesió d´un company, però he de reconèixer que jugar i classificar-me per a jugar les semifinals m´han fet molta il·lusió. No ho sé encara si jugaré jo les semifinals o entrarà Monrabal, però la veritat és que esta bona ratxa de resultats m´ha fet recuperat l´alegria de jugar a pilota».



Policia Nacional

Reconeix que físicament està millor que mai, sobretot, perquè s´ha preparat les proves per a ser Policia Nacional. Proves que ha superat i que ara li obligaran a estar nou mesos de formació a la província d´Àvila: «Estaré des de setembre fins a juny. Després altre any de pràctiques on puc demanar destinació i espere que siga a València o dins de la Comunitat i així continuar jugant».

Lamenta que eixos nou mesos li trenquen el ritme, però ell afirma que farà tot el possible per a no perdre el contacte: «Ja he parlat amb l´empresa i saben perfectament de la meua situació. Jo tornaré d´Àvila els caps de setmana i pensem que podria jugar els dissabtes. Jo físicament estaré bé i si puc jugar dissabte, seria una bona manera de no perdre tampoc el tacte de la pilota».

Hui també serà protagonista en la gran vesprada de la Pobla de Vallbona.



Copa Diputació

Ahir a Bellreguard es va jugar l´última partida de la primera fase de la Copa Diputació de València d´escala i corda. El resultat no tenia importància en la classificació. La victòria va ser per a la parella de Francés i Félix davant Santi de Silla i Santi per 60 a 50.