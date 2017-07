Marrahí i Sanchis jugaran les semis

Marrahí i Sanchis s´han convertit en els primers semifinalistes de la Copa de raspall en superar a ahir per 25-5 a Pablo i Canari en el trinquet de Xeraco. Els 6 punts del seu caseller, però sobretot el coeficient amb sis jocs favorables, els situen fora de l´abast de la resta d´equips del Grup B.

El folgat desenllaç es va donar per la diferència entre l´espenta dels rests, la qual cosa va propiciar que Sanchis tinguera moltes més oportunitats de sumar que Canari. També és cert que el de Montesa les va aprofitar a la perfecció. Ara queda una plaça per decidir en este grup i els millors situats són Ian i Josep perquè tenen la possibilitat en les seues mans. Però estan obligats a guanyar a Moncho i Coeter II el dissabte a la Llosa de Ranes. I els hauran de deixar en 10 o menys per a evitar que els classificats siguen Pablo i Canari.

En el Grup A hi ha tres equips implicats en la lluita per les dues places i dues partides per a resoldre la incògnita. Ricard i Brisca, que han tancat la seua participació en esta ronda, de moment són líders. Moltó i Dorín ho tenen en les seues mans mentre que Sergio i Roberto necessiten guanyar i que es donen tercers resultats favorables.