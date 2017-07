El millor Diputació de frontó en anys

Des que va nàixer, fa ara dotze anys, el Trofeu Diputació de València de Frontó es va convertir en una de les cites més importants de la temporada. I és que este és l´únic esdeveniment que congrega durant un bon nombre de jornades a les figures més reputades del trinquet junt amb els especialistes més destacats de les competicions federatives.

La pròxima edició, que començarà el 12 d´agost s´acaba de fer pública. I per les novetats, reaparicions i presència d´imprescindibles es presenta com una de les més interessants dels últims anys.

En el cartell destaca especialment la presència del número u del raspall, Moltó, que s´estrena en les competicions oficials del frontó. El nivell que puga donar és una incògnita. Però el jugador assegura que fa més d´un any que s´entrena sovint entre les tres parets i ha decidit participar perquè considera que ja pot mesurar-se als millors tot i que encara li queda per aprendre.

També cal assenyalar la tornada d´un dels fills pròdigs de la competició, Genovés II, a qui les lesions li van allunyar del frontó durant dos anys, fins al passat mes de juny, quan va jugar contra Barriola en El Puig.

Puchol II és altres dels il·lustres del torneig. El de Vinalesa iguala amb quatre títols amb Álvaro com a pilotari més llorejat. La seua participació era obligada, com la del campió de la Lliga, Pere Roc II, que cada vegada té més pes específic en el frontó. Com és habitual s´han establert dos grups de tres parelles que jugaran entre si. En acabar les sis partides, els millors equips de cada grup accediran a la final que es jugarà a Almussafes el 17 de setembre.

En el Grup A participaran Moltó i Adrián II (Ajuntament de Museros), De la Vega i Adrián III (Ajuntament d´Almussafes) i Pere Roc II i Pasqual (Ajuntament de Xest). El Grup B està compost per Moro i Álex (Ajuntament de Paterna), Genovés II i Carlos (Ajuntament de Dénia) i Puchol II i Roberto (Ajuntament de Vinalesa).