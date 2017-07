Monrabal passa la primera prova amb nota

Monrabal està més prop de la semifinal de la Copa d´escala i corda. El pilotari de Vilamarxant va realitzar ahir un entrenament exigent per a comprovar la resposta del dit i el resultat va ser totalment satisfactori. «Les sensacions han sigut molt bones. El dolor és suportable i a hores d´ara no tindria problema per a jugar», assegurava al poc d´acabar.

El d´ahir va ser un dels exàmens que ha de superar per a estar el dimarts en el trinquet de Massamagrell, on ell i Puchol II es jugaran la classificació per a la final contra Genovés II i Salva. Santi de Silla i Jesús el van acompanyar i ´castigar´ per a comprovar la resposta del dit.

Aquest dimecres repetirà sessió, esta vegada més suau, «per a continuar tocant la pilota i que em pegue en la mà amb confiança». I demà o el dissabte farà la prova definitiva, forta, simulant l´exigència d´una partida. «Si el resultat és el mateix, estaré en la semifinal», comentava.

Monrabal farà l´impossible per jugar. L´any passat va arribar a la final d´esta mateixa competició i la vol guanyar participant com a mitger, posició en la qual vol consolidar-se. La punta, on és un dels pilotaris de referència, se li ha quedat menuda.

El jugador estava ahir il·lusionat i «molt content perquè tenia por de no superar esta prova. Però tot ha anat perfecte. Tinc a muntó de ganes de jugar la semifinal perquè m'he ´currat´ el campionat». Això sí, en cas de veure que no està en plenitud de condicions, ell mateix seria el primer a descartar-se per respecte al seu escaleter.

Monrabal ha recaigut en la lesió en el dit que li va obligar a ser baixa durant un temps després de proclamar-se campió de la Lliga al costat de Pere Roc II i Félix. Va ser fa un parell de setmanes per una inoportuna pilotada en una partida del dia a dia, precisament a Massamagrell.

Des d´aleshores està tractant-se amb magnetoteràpia i poc més. «Els metges em diuen que això es cura amb el temps i que m´he d´acostumar a jugar amb dolor. Però quan he parat és perquè eixe dolor s´ha fet insuportable», diu. Pel que fa a la primera semifinal, el dissabte es coneixerà a Vilamarxant qui són els primers aspirants al títol: Pere Roc II i Jesús o bé Marc i Pere (18:30 hores).