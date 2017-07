Una peça musical com a homenatge

Puchol II tindrà també el seu pasdoble, com abans l´han tingut altres primeres figures, com ara Sarasol I, Àlvaro, Soro III i Javi, tots ells amb una peça musical obra del compositor de Museros, José María García Montal.

Un altre tipus d´homenatge que rebrà Puchol II al seu poble, ja que la composició serà estrenada per la banda Renaixement de Vinalesa, que la interpretarà per primera vegada el proper dissabte, amb motiu d´un concert que celebrarà a l´antiga Fàbrica de la Seda.

El compositor, a més de ser un gran aficionat a la pilota, també està vinculat a este poble de l´Horta Nord. «El meu iaio –diu- era de Vinalesa i jo de xiquet anava allí a tocar en la banda. Per a mi és una satisfacció fer una peça dedicada a una gran figura com Puchol II. I com vaig fer amb altres campions, també li he volgut dedicar un pasdoble, que serà estrenat i després es farà una gravació en CD, junt amb altres composicions meues, perquè tot el qui vulga ho puga escoltar».

Puchol II manifesta estar «contentíssim del fet que em dediquen una composició musical. És molt d´agrair este tipus d´oferiments que impliquen una tasca important. He rebut tot tipus d´homenatges; però un fet com el que ens ocupa té una altra dimensió perquè sempre quedarà per al record el testimoni d´una composició musical. Este tipus d´homenatge m´anima a esforçar-me cada dia més, per la qual cosa he d´estar molt agraït al García Montal, a l´Ajuntament i a la Societat Musical Renaixement».

Per últim, Puchol II diu que «convide als de Vinalesa que s´acosten a la Fàbrica per escoltar el concert, vore l´estrena i mostrar tots l´agraïment del nostre poble al mestre de Museros, que ha tingut este magnífic detall amb mi i, de pas, en tot el poble de Vinalesa», conclou.