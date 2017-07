Fageca, la tornada definitiva

Acaba d´eixir del ´físio´ i les seues primeres paraules és per a dir «tinc el braç carregat». Malgrat l´afirmació, no hi ha cap motiu d´alarma: «És normal després de tant de temps sense jugar». A Ismael se li nota satisfet: «Estic molt content, la veritat és que així és. Les sensacions són molt bones, molt diferents de la primera vegada. Ja jugant notava que era tot diferent. Esta partida de La Pobla l'acabe jugant molt a gust, guanyant i, fins i tot, en els últims jocs estic millor que en els primers. Tot el contrari que la primera vegada quan vaig intentar reaparèixer. En aquella ocasió vaig acabar la partida per vergonya, per no retirar-me sense acabar-la. Va ser completament diferent».

Ismael està radiant. Fageca ha tornat i per a quedar-se definitivament. Així i tot, com és normal, afirma que ha passat moments durs. La recuperació ha sigut un treball molt sacrificat. Fins i tot recorda amb nerviosisme les hores prèvies a esta primera partida de reaparició disputada dilluns al trinquet de la Pobla de Vallbona: «Estava ´cagat´», riu, «estava acovardit, era una impressió estranya, però finalment va eixir tot molt bé i estic satisfet. Millor d´allò que m´esperava».



Procés d´adaptació

Fageca ha passat per quasi dos anys lluitant contra una greu lesió al braç dret. L´experiència li diu que ara cal un procés d´adaptació, que no cal forçar el braç. Les seues aparicions en partides importants aniran en progressió. Sap que ara el pitjor enemic poden ser les preses per ser el d´abans de les dues operacions: «Ja he parlat amb l´empresa i hem acordat que millor anar a poc a poc. Crec que en este primer mes una partida a la setmana seria el més recomanable, però tot ho marcarà el mateix braç. La bona reaparició ha sigut un pas molt important, però cal ser prudent perquè el tendó ha de tornar a la normalitat».

La pròxima partida tornarà a ser dilluns al trinquet de la Pobla de Vallbona: «Crec que per les seues característiques és un trinquet perfecte per anar agafant el ritme necessari».



Tornar a l´Individual

És inevitable parlar de la pròxima gran competició que queda abans de finalitzar l´any, el Campionat Individual, on Fageca és un gran especialista. Queden uns mesos al davant i un estiu molt llarg: «No descarte jugar l´Individual. M´agradaria jugar i, a més, seria un gran senyal que tot està perfecte. Si jo veig que estic en condicions jugaré, clar que sí, però encara queda i ara el meu pensament és recuperar-me per complet i, sobretot, tornar a gaudir jugant que és allò que més m´agrada. Ara sols vull jugar, oblidar-me de la lesió i gaudir de cada partida».

Fageca torna a casa. Està cansat, ´fet pols´ diu, però ell sap que eixa sensació és diferent, és positiva. És la sensació normal després d´una gran partida. Dilluns, més.