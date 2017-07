El raspall busca a tres semifinalistes

La primera fase de la Copa Diputació de València de raspall està arribant a la seua fi i queden moltes coses per decidir en les tres partides que resten per jugar-se als trinquets de Genovés, Llosa de Ranes i Castelló de Rugat. De moment, sols hi ha una parella classificada per a jugar les semifinals, els representants de El Poble de Castelló, Marrahí Sanchis. A les altres tres places per entrar en la lluita pel títol opten fins a cinc equips i ja sense opcions hi ha dues parelles. Precisament els descartats poden tindre l´última paraula. Poden ser els grans jutges que dicten sentència de qui entra en semifinals i qui es queda fora.



Final de la primera fase

La primera parada serà demà al trinquet de Genovés. Moltó i Dorín davant els ja eliminats Brisca -qui entra pel lesionat Guadi- i Tonet. La partida correspon al grup A i, independentment del resultat de demà al trinquet de Genovés, la classificació definitiva quedarà pendent de la partida que tancara la primera fase i que es jugarà el pròxim dimarts al trinquet de Castelló de Rugat entre la parella de Moltó i Dorín i la de Sergio i Roberto. Totes les opcions estan obertes al grup A. Fins i tot, els líders Ricard i Brisca estan pendents.

Màxima expectació també al grup B. Amb Marrahí i Sanchis ja en semifinals queda per saber qui serà el segon classificat. L´última partida del grup es juga dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes. Ian i Josep s´enfronten a Moncho i Coeter II. Si guanyen els dos primers, estaran en les semifinals de Copa, però si la victòria cau a favor de Moncho i Coeter II els grans beneficiats seran Pablo i Canari.