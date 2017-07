La fase final de la Copa de raspall ja té trinquets

La primera incògnita relativa a la fase final de la Copa Diputació de València en la modalitat de raspall ha quedat resolta. I és que l´organització ha fet públics els trinquets on es jugaran les semifinals i la final així com els dies de les partides. Ara falta saber quins seran els equips classificats.

La primera semifinal ha estat adjudicada al trinquet de Piles, on el primer classificat del Grup B s´enfrontarà al primer de l´A. La confrontació tindrà lloc el divendres de la setmana pròxima. L´endemà es jugarà l´altra eliminatòria, en este cas a Bellreguard i amb l´equip líder del Grup A contra el que acabe segon del B. Els supervivents dirimiran el títol a Castelló de Rugat el dimecres dia 19.

De moment solament hi ha un equip que s´ha assegurat la presència en semifinals, el de Marrahí i Sanchis, que passaran com a líders del Grup B. També hi ha dues parelles descartades: Guille i Tonet IV, que competeixen en el Grup A, així com Moncho i Coeter II, que pertànyen al B.

Per a conèixer als altres tres classificats caldrà esperar que es disputen les tres partides que resten en la ronda en curs. La primera tindrà lloc esta mateixa vesprada en el trinquet de Genovés on Moltó i Dorín s´enfrontaran a Guille i Tonet IV.



En les seues mans

El campió individual i el mitger de Xeraco tenen en les seues mans aconseguir una de les places del Grup A. Però hauran de guanyar i per un resultat folgat. Per a Guille i Tonet IV suposa el comiat de la competició.

Demà, la competició es traslladarà fins a la Llosa de Ranes per a tancar la fase en el Grup B. Ian i Josep tindran en la contra a Moncho i Coeter II. Els primers seran semifinalistes si deixen als seus rivals en 10 o menys. En cas contrari continuaran endavant Pablo i Canari a més dels esmentats Marrahí i Sanchis.

Ja en dimecres i en el trinquet de Castelló de Rugat, Moltó i Dorín tornen a aparèixer en el cartell, ara per a mesurar-se a Sergio i Roberto, que en l´actualitat són tercers. Les possibilitats són vàries. Per a començar a especular és millor esperar a veure què passa en la partida d´esta vesprada a Genovés.