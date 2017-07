Hi haurà segon Trofeu Masymas

En temps complicats per als pilotaris, que per dedicació, esforç i rendiment són uns excel·lents professionals, però no tant pels emoluments que perceben, notícies com la de l´extensió del vincle de Supermercats Masymas com a patrocinador de la pilota són de vital importància.

La cadena de supermercats i Val Net signaren ahir en les oficines dels primers a Pedreguer un any més de col·laboració. Per als jugadors implica que hi haja més diners per a pagar nòmines. I per als aficionats que es mantinga el Trofeu Mixt Masymas, torneig que en realitat en són dos paral·lels en les modalitats de raspall i escala i corda. La segona edició es jugarà entre els mesos de setembre i octubre.

El patrocini també té un rerefons solidari perquè, en una data encara per concretar, es durà a terme una partida de primeres figures i la recaptació d´eixe dia anirà destinada a una organització no governamental. El passat mes de desembre es va fer el primer esdeveniment d´este tipus al trinquet de Pelayo i es va cedir la taquilla a Casa Caridad de València.

El director general de Masymas, José Juan Fornés, explicava després de la signatura que «amb este conveni reafirmem la nostra aposta per l'esport autòcton, amb el qual ens sentim plenament identificats. La pilota transmet valors que defensem en l'empresa com l'esforç, l'honradesa i la vida saludable».

En l´acte també van estar presents Pere i Héctor, que com a representants del col·lectiu de pilotaris van agrair a Fornés la implicació de Masymas amb la pilota.