Pere Roc II fa saltar la banca

El Trofeu Diputació de València de frontó ja té als primers finalistes, Pere Roc II i Pasqual, que van superar per 41-23 a De la Vega i Adrián de Quart en el frontó d´Almussafes, la casa del saguer derrotat.

L´esquerrà de Benidorm va ser el gran protagonista. Amb una actuació impecable va deixar sense opcions de brillar a De la Vega, que ho va intentar però no va tenir el dia. L´eficàcia del vencedor va ser màxima i les dues parets la seua arma principal. El duel entre davanters també va ser clar per a Pasqual.

Veien que la final s´escapava, De la Vega i Adrián van intentar sorprendre intercanviant les posicions. No va ser una bona opció i els ara ja finalistes inclús van dominar més.



Cheste

El campionat continuarà diumengue en el Frontón Barón de Cheste (12.00 hores). L´equip de Dénia de Genovés II i Carlos de Massalfassar debuta en esta fase contra el de Paterna de Moro i Alejandro.

La parella ´alacantina´ va participar el passat dimarts en la partida de festes de Vistabella i va rendir a un nivell excel·lent tot i caure contra Puchol II i Bueno per 42-41.

De l´equip de Paterna sí que hi ha un precedent en la competició, el de la jornada inaugural del grup B. Moro i Alejandro cediren contra Puchol II i Roberto per 41-28. En la primera meitat de la partida van estar perfectes, jugant de tu a tu al vigent campió de Vinalesa. Després pagaren els errors no forçats. Demà estan obligats a guanyar per a mantenir opcions de jugar la final.