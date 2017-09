Victòria per la via ràpida de Puchol II i Carlos

Ambient festiu, les festeres ´beneint´ la partida, ple d´autoritats i un cartell com correspon a les grans ocasions. Es donaven tots els ingredients perquè fóra una gran vesprada de pilota. Però no, la final del Trofeu Festes del trinquet de Sueca no va oferir ahir l´espectacle esperat. Puchol II i Carlos es van proclamar campions en derrotar a Genovés II i Pere per 60-25.

La partida va començar bé, amb la parella derrotada dominant i fent els dos primers parcials. Ací sí que s´estava complint amb el guió perquè Genovés II i Pere jugaven el que saben i poden, com també els seus rivals de la faixa roja.

I va arribar a la igualada a 25, treballada i amb bons intercanvis. I el mateix va passar en els dos parcials següents. Però a partir del 35-25, la diferència entre les dues parelles va ser cada vegada més evident; massa. En menys d´una hora, la final havia acabat.



Acaba un i comencen dos

El Trofeu Festes de Sueca ha dit adéu però esta mateixa vesprada comencen altres dos tornejos en els quals també s´ha requerit la presència dels millors professionals.

El trinquet de Borriol acollirà la jornada inaugural del Trofeu Diputació de Castelló en la modalitat d´escala i corda. A un costat estarà una parella, sobretot potent i passadora, com la de Soro III i Santi de Finestrat. La contra, Pablo, Javi i Carlos, està tallada pel mateix patró. Atenció al rest de Borriol que juga en sa casa. L´any passat va arribar a la final, però Soro III va impedir que aconseguira el títol.

En el trinquet de Bellreguard es donarà el tret d´eixida a l´edició número vint del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor, que es juga a raspall. El torneig es disputa en dues categories. Els primers a ocupar la pista seran els aspirants a figura, cas de Pau i Ricardet i de Chaveli II i Javi.

A continuació, torn per als primers espases. Moltó i Dorín tornen a participar junts en un esdeveniment d´importància després de conquerir la passada Copa, en la qual van acabar invictes.

Per a descriure l´entitat dels rivals no hi ha res millor que les paraules de Canari en la presentació del torneig: «Sergio és el segon millor rest i Brisca el campió de la Lliga», va dir. I a més està Néstor en la punta.