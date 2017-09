Pablo de Borriol brilla al seu trinquet

Pablo, Javi i Carlos s´han classificat per a jugar la final del Trofeu Diputació de Castelló després de superar a Soro i Santi pel resultat de 60 per 35 en la primera semifinal disputada al trinquet de Borriol.

La partida va estar condicionada per la baixa d´Héctor de Massamagrell qui continua recuperant-se de l´accident que va patir en la seua mà. Una llàstima per al punter perquè era el seu últim trofeu abans de marxar a treballar a Àvila. Per Héctor va entrar Carlos de Genovés qui va fer una gran partida, si bé va ser Pablo qui va dur el pes de la partida. El rest de Borriol va poder brillar en el seu trinquet davant la seua gent.

La segona semifinal del trofeu és demà dilluns al trinquet de Borriana. Puchol i Nacho davant Marc, Pere i Bueno.



Memorial Xiquet de Quart

Monrabal i Víctor Bueno seran dos dels protagonistes en la XXXVIII edició del trofeu ´Memorial Xiquet de Quart´ que es disputa esta vesprada, 17.30 hores, al carrer Amistat de Quart de Poblet en la modalitat de galotxa. Monrabal formarà equip amb Adrián Benito i Arcusa II, mentre que Bueno jugarà amb Moro i Jaime.



Lesió de Miguel a Pedreguer

La festa de reobertura d´ahir al trinquet de Pedreguer va quedar incompleta per la lesió de Miguel de Petrer. La partida es va suspendre quan el marcador reflectia un 50 per 35. El rest va notar fortes molèsties a la seua cama. Li va ser impossible finalitzar l´encontre.

A falta de les oportunes proves mèdiques tot apunta que Miguel podria patir un trencament fibril·lar al bessó.