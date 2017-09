El trio de Sergio guanya amb facilitat a Bellreguard

L´afició es va quedar amb ganes de més ahir a Bellreguard, almenys d´una partida més igualada. I és que la primera semifinal del trofeu Mancomunitat de la Safor, disputada ahir al trinquet ´El Zurdo´ es va resoldre per la via ràpida. El trio de Sergio, Brisca i Néstor ho va fer tot millor i va ser molt més resolutiu que la parella de Moltó i Dorín. El resultat, 25 per 5, ho diu pràcticament tot d'una partida on el trio va ser molt superior.

En la prèvia, Pau i Ricardet també van aconseguir una victòria voluminosa, amb idèntic resultat 25 per 5, davant Chaveli i Javier.

La XX edició del trofeu Mancomunitat de la Safor en la modalitat de raspall continuarà divendres al trinquet de Piles. En esta segona semifinal s´enfrontaran dos trios, el format per Guille, Coeter II i Lorja enfront del trio de Ian, Canari i Raúl. Abans d´esta primera partida de primeres figures obriran la vesprada Vicent i Jaume davant Salelles i Ibisa.