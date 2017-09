Els individuals sub-23 toquen a la seua fi

Tres partides queden per a tancar els individuals sub-23 i, per tant, per a saber què joves aspirants a figura són convidats a participar en les competicions mà a mà de les primeres figures.

En el torneig d´escala i corda, Carlos de Massalfassar es va guanyar ahir el dret de jugar pel títol en superar a Sergio Belda a la Pobla de Vallbona per 60-25. El folgat resultat és bona mostra de la superioritat del vencedor.

La segona semifinal es disputarà demà a Vila-real on Martí I s´enfrontarà a José Salvador. El títol es decidirà el dilluns en el trinquet de Borriana.

En la competició a raspall, Seve va eliminar ahir a Vercher en guanyar la segona semifinal pel resultat de 25-10 en partida que es va disputar en el trinquet de Piles. La final, en la qual també estarà Lorja, es jugarà el diumenge en el trinquet de Bellreguard. La sessió començarà amb la partida pel tercer i quart lloc entre Vercher i Ximo.

Cal destacar el fet que els dos aspirants al títol ocupen la posició de mitger en una competició on sol predominar el joc dels rests.



Individuals absoluts

Els individuals absoluts estan ja configurats i és més que probable que les dates i noms dels participants es coneguen en els pròxims dies. Si es compleixen les previsions el campionat d´escala i corda començaria abans, a finals de la setmana que ve, i el de raspall el cap de setmana següent.

En les dues competicions ha augmentat el nombre de contendents de primer ordre, que l´any passat no hi participaren per lesió. Per tant, hi haurà més nivell.