El físic s'imposa a Borriana

Llarguíssima i alhora preciosa va ser la segona semifinal del Trofeu Diputació de Castelló, disputada ahir en el trinquet de Borriana. Després de més de dues hores de confrontació la victòria va ser per a Marc, Pere i Bueno, que es van imposar a Puchol II i Nacho pel resultat de 60-45.

Els cinc pilotaris van estar de deu i la clau de la partida va estar en el desgast, que clar va castigar a la parella. Després de la igualada a 45 Puchol II i Nacho es van quedar sense aire. Volien però no podien contra un trio que, si bé també estava cansat, espentava bastant més perquè les tres línies s´havien repartit perfectament la faena i per extensió l´esforç.

Fins als tres últims jocs la dinàmica va ser de carregar constantment, de restar i tornar a carregar fins que la inspiració d´un costat o l´altre aconseguia concretar. Els quinzes s´allargaven però únicament es feien pesats per als pilotaris. Els espectadors gaudien d´ells.

El protagonisme va estar compartit. Al rest hi hagué un gran duel. La força i tècnica de Puchol II contra les canonades de Marc. I per a bombes les dels mitgers, que defensaren amb la mateixa eficàcia. Bueno va ser la guinda del pastís en el trio.



Més trofeus

Durant en la setmana en curs hi ha altres cites destacades a modus de trofeus. Una d´elles oficial, el Diputació de València de frontó, que el diumenge coneixerà qui pugnarà contra Pere Roc II i Pasqual en la final del dia 17 a Almussafes.

Serà a Vinalesa, on Puchol II i Roberto s´enfrontaran a Genovés II i Carlos. Però atenció perquè Moro i Alejandro, els altres components del grup, també estan implicats en la confrontació.

Puchol II és qui ho té millor per a classificar-se. Li bastaria amb arribar al tant 29. Ara bé, si es queda en 27 o menys, el classificat seria Genovés II. I si perd pel resultat de 41-28 hi hauria triple empat i la classificació es decidiria per sorteig.

Abans, el divendres, el Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de raspall visitarà el trinquet de Piles per a la disputa de la segona semifinal. Guille, Coeter II i Lorja s´enfrontaran a Ian, Canari i Raúl. Els vencedors s´enfrontaran a Sergio, Brisca i Néstor en la final programada el dimarts de la setmana que ve en el nou trinquet d´Oliva.