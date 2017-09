Ian i Guille, en la semifinal de Piles

El trinquet de Piles anuncia esta vesprada la segona semifinal del trofeu Mancomunitat de la Safor amb la presència de dos trios capitanejats pels restos Guille d´Alzira i Ian de Senyera. El primer juga acompanyat per Coeter II i Lorja, mentre que Ian tindrà a Canari i Raúl de companys.

Dos equips, a priori, molt compensats, on està perfectament barrejada la potència de pegada de jugadors com Guille o Ian, amb la veterania de Coeter II o la joventut de Lorja, Raúl i Canari.

La presència de tot un veterà com Coeter II sempre és un al·licient més. El pilotari de Simat continua donant guerra i la seua qualitat encara fa front als potents braços més joves.

La tornada de Guille als cartells grans de la temporada també és una gran notícia per al raspall que recupera a u dels seus jugadors més emblemàtics. La seua presència al Moncomunitat de la Safor confirma que el pilotari d´Alzira torna a estar preparat per a afrontar els màxims reptes. També serà u dels protagonistes al pròxim campionat individual. Guille està motivat i amb ganes de grans metes.

Per la seua banda Ian torna a tindre altra oportunitat per a lluitar contra eixa mala sort que li està negant un gran títol esta temporada. El de Senyera és fixe en les grans vesprades. Té mans i qualitats sobradament reconegudes pels mateixos companys i aficionats, però li falta eixe punt de sort per aconseguir una gran victòria. El trofeu Mancomunitat de la Safor pot ser el seu moment.

El guanyador d´esta vesprada a Piles jugarà la gran final del trofeu davant el trio guanyador de la primera semifinal, Sergio, Brisca i Néstor. Serà dimarts al trinquet d´Oliva.

La vesprada hui al trinquet de Piles començarà amb la partida entre Vicent i Jaume II davant Salelles II i Ibisa.