Pablo i Marc busquen coronar-se a Vila-real

El trinquet ´Salvador Sagols´ de Vila-real tanca esta vesprada el trofeu Diputació de Castelló en la modalitat d´escala i corda. Dos trios, capitanejats per Pablo de Borriol i Marc de Montserrat, buscaran el títol després de superar en les semifinals a les formacions capitanejades per Puchol II i Soro III.

Pablo vol brillar a casa i compta amb dos companys de garanties, amb experiència en partides de gran responsabilitat com la de hui, Javi de Massalfassar i Carlos de Genovés.

Marc busca alçar un títol de campió. Torna a buscar-ho amb Pere de Pedreguer com a mitger i Bueno de Meliana com a punter.

Dos dels protagonistes esta vesprada, Pablo i Víctor Bueno, ja van ser protagonistes la temporada passada d´esta mateixa final. Fa un any van jugar junts, amb Jesús de mitger. Van quedar subcampions. Hui jugaran en contra, però amb el mateix objectiu, alçar el títol.

És un títol important per a tots, però especialment per a ells dos, Pablo i Víctor, com també per a Marc. Els tres estan consagrats entre l´elit de l´escala i corda, però els queda aconseguir eixe títol que acredite d´una manera oficial el seu estatus de figura. Esta vesprada tenen una gran oportunitat per estrenar el seu palmarès amb un títol gran. Pablo i Víctor es van quedar amb la mel als llavis l´any passat. En canvi, hui, en vestir amb faixa de diferent color, sols podrà aconseguir la glòria u d´ells.

En eixe objectiu d´aconseguir un títol gran mereix capítol a banda Marc. El pilotari de Montserrat ha fet una temporada sensacional i tan sols unes molèsties en la mà li han impedit rendir encara més. Va arribar a les semifinals del Campionat Individual i tan sols la mala sort li va apartar del títol en la Copa Diputació de València. Desitja com a ningú un títol.

En este camí cap al seu primer títol gran torna a tindre a Pere com a mitger. Són una de les parelles de la temporada, al costat de Pere Roc II i Félix. Els pilotaris de Montserrat i Pedreguer han format junts al Circuit Professional, la Copa Diputació de València i també en este trofeu Diputació de Castelló.

És una final amb molts al·licients. La motivació dels protagonistes per alçar el títol garanteix una gran vesprada a Vila-real.



Miguel, a Llíria

Miguel de Petrer s´anuncia demà al trinquet de Llíria després de l´esglai que va partir dissabte passat al trinquet de Pedreguer quan es va suspendre la partida per unes molèsties al seu bessó esquerre.