Els millors individuals en molts anys

Feia anys que les dues competicions més emblemàtiques de la pilota no es presentaven tan atractives. En alguns casos per les retirades de la pràctica professional i sobretot per les lesions, però el cas és que en les darreres temporades no han coincidit tantes figures com en la present edició dels individuals de raspall i escala i corda.

Ambdues competicions han hagut d´ampliar el calendari per l´augment de contendents, vint en cadascuna. I a diferència d´altres ocasions, on es va haver de convidar a uns quants dels participants dels campionats sub-23, esta vegada solament els campions tindran el bitllet per a jugar.

Cada cita té el seu nom propi. Puchol II i Moltó són els vigents campions i apareixen al capdavant dels pronòstics. I de manera merescuda, perquè durant dotze mesos han actuat com a vertaders números u.

Però revalidar el títol serà una tasca complicada. En la competició per dalt corda, Soro III sona quasi tant com el de Vinalesa. És natural doncs es tracta del gran dominador de la competició després de la retirada d´Álvaro. En les darreres set edicions ha disputat totes les finals i ha sigut campió en quatre.

A més hi ha joves pilotaris que venen espentant per darrere. És el cas de Pere Roc II i Marc. En esta temporada s´han consolidat en l´elit, el de Benidorm guanyant la Lliga i un grapat de trofeus curts i el de Montserrat arribant a la final de la Copa i sumant també algun torneig. Amb ells, una de les tornades més esperades, la de Genovés II. Mai ha guanyat el títol però és un il·lustre de la competició. En el raspall, la supremacia de Moltó sembla més evident en el mà a mà. Però que no es confie. Esta disciplina ha recuperat a un altre dels seus ´fills pròdigs´, Marrahí, campió fa dues temporades que en les dues posteriors va estar absent per lesió.

També cal atorgar-li possibilitats a Sergio i Ian. El jugador de Genovés va ser finalista l´any passat sense preparar-se la competició. I va avisar que enguany seria diferent. Per la seua banda, el de Senyera va tenir a Moltó contra les cordes en semifinals. No ho va aprofitar i el campió se´l va menjar després. Però ja ha pagat la novetat. I amb ells, les sorpreses que hi poden haver. Pot ser un mitger.