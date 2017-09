L'oportunitat somiada per a ser figura

Els guanyadors dels campionats individuals en categoria sub´ 23 tindran l´oportunitat de jugar el mà a mà absolut, en companyia, i per descomptat en contra, de jugadors com Moltó, Sergio, Puchol II i Soro III, que al seu dia també hi hagueren de passar per esta situació i que hui en dia són els actuals campions i finalistes dels campionats individuals en les modalitats de raspall i escala i corda.

De fet, l´actual campió absolut de raspall, Moltó, va guanyar el campionat individual sub ´23 dos anys seguits, en 2010 i 2011. Per la seua part, Puchol II, actual campió individual d´escala i corda va guanyar la competició sub ´23 a l´any 2011. Uns cinc anys després són els actuals números u de les seues respectives modalitats.

Enguany tanquen la competició dels més joves els trinquets de Bellreguard, en la modalitat de raspall, i Borriana, en la modalitat d´escala i corda.

Esta mateixa vesprada, al trinquet ´El Zurdo´ de Bellreguard, quedarà clar qui serà el campió de raspall i, per tant, acompanyarà a les màximes figures de la modalitat a lluitar pel màxim guardó. La vesprada hui comença amb la partida que decidirà al tercer i quart classificat. S´enfronten Vercher i Ximo. A continuació, en la gran final, es veuran les cares Seve i Lorja.

Demà dilluns serà el moment de tancar la competició d´escala i corda al trinquet de Borriana. També obrirà la vesprada la partida per a deixar clar al tercer i quart classificats, amb Martí i Sergi com a protagonistes. A continuació, en la gran final del campionat s´enfrontaran Carlos de Massalfassar i José Salvador.