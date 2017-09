Vinalesa decideix finalista

Puchol II i Roberto faran hui d´anfitrions en l´última i definitiva partida de la primera fase del trofeu Diputació de frontó. Es juguen la classificació a casa per a jugar la final del campionat davant Genovés II i Carlos, representants de Dénia. La partida al frontó de Vinalesa està programada a les 18 hores.

En principi, qui millor ho té per a jugar la final és la parella local. Puchol II i Roberto van guanyar la seua primera partida pel resultat de 41 a 28 davant Moro i Alejandro de Paterna. Al seu temps, estos dos últims van guanyar a Genovés II i Carlos la passada setmana també per idèntic resultat.

Per tant, Puchol II i Roberto estarien en la final guanyat la partida de hui o caiguent derrotats, però sumant més de 28 tantos. Les opcions de Genovés II i Carlos, després de perdre la seua primera partida, sols pasen per aconseguir guanyar i que els seus rivals no arriben a fer 28 tantos.

Hi hauria un triplet empat entre les tres parelles si Genovés II i Carlos guanyen hui pel resultat de les dos anteriors partides, 41 a 28.

Però deixant de costat les matemàtiques per a conèixer qui serà el finalista del grup B de la competició, allò que està clar és que la partida es presenta espectacular. La presència de Puchol II i Genovés II es garantia de colps carregats de màgia.

Després ja vindrà el moment de saber qui jugarà la final, però els aficionats que hui estiguen presents al frontó de Vinalesa tenen clar que van a presènciar una partida carregada de qualitat, de detalls tècnics que sols dos fenòmens de la pilota com Puchol II i Genovés II poden oferir. Atenció als rebots del pilotari de Vinalesa o l´esquerra per dalt de José. Dins d´un frontó eixes virtuts que ténen dins d´un trinquet encara es manifesten més a sovint. Serà una delícia.

Estaran ben acompanyats. Tant Roberto com Carlos són jugadors que s´han adaptat molt bé a esta disciplina. Roberto de Beniparrell, una vegada recuperat d´una greu lesió, vol tornar a ser referent entre les tres parets, així com també de la galotxa. Carlos de Massalfassar també és pilotari polivalent i una de les noves realitats de l´escala i corda. També són dos pilotaris amb bons recursos tècnics. Toca gaudir hui a Vinalesa amb frontó valencià. 25 metres de muralles de color verd que tremolaran amb el so de la pilota de tec.