Genovés II guanya però passa Puchol II

Puchol II i Roberto jugaran la final del Trofeu Diputació de València de frontó. L´equip de Vinalesa es va classificar ahir en sa casa i davant la seua gent tot i perdre contra la parella de Dénia de Genovés II i Carlos de Massalfassar per 41-37.

A Puchol II i Roberto els bastava amb arribar al tant 29 per a ser equip de la final. I tenint en compte que es jugava a Vinalesa i que els dos pilotaris rendiren a gran nivell contra els altres aspirants del grup, Moro i Alejandro, les possibilitats de sorpresa eren poques. Sobretot, perquè el número u no sol tenir dies roïns. Ahir tampoc.

Però Genovés II i Carlos intentaren trencar els pronòstics, la qual cosa va oferir una molt bona confrontació, per a bé del públic que va omplir el frontó municipal. I com que la pilota és un esport de cavallers, la gent de Vinalesa també va obsequiar als ´enemics´ amb nombroses ovacions.

Els dos saguers portaren el pes de la partida però els davanters també tingueren faena durant la mateixa. Ningú va destacar per damunt de la resta. I en el desenvolupament del joc es va veure tot el que pot oferir la disciplina de les tres parets. Hi havia encert i intenció. Es buscava allargar la pilota i la xapa, les dues parets i l´ample, els peus i la paret. Els quatre sabien de quina manera podien fer més mal als contraris i ací que s´encaraven. Genovés II va traure el manual i les dues mans.

Els colps de més qualitat van ser seus. I les restades inversemblants, de Puchol II. Les més aplaudides van ser els rebots i les que li obligaven a fregar els dits en la paret. Roberto va ser tot un colós; tornava totes les pilotes. I va pegar més que fort. Carlos, llevant d´algunes rematades clares que va errar, va estar segur al nivell del seu rival de Beniparrell. I en atac inclús més participatiu.

El títol es decidirà el pròxim diumenge en el frontó municipal d´Almussafes (12.00 hores). Puchol II i Roberto tindran en la contra a Pere Roc II i Pasqual, que han completat la fase de classificació amb ple de victòries.

Especialment atractiu es presenta el duel entre saguers. Per un costat, el campió individual i de la Copa, cas de Puchol II. I a l´altre, el vencedor de la Lliga i gran dominador dels tornejos curts en els últims mesos, Pere Roc II.