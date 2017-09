Penúltima jornada del Mancomunitat de la Safor

El Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor en la modalitat de raspall visitarà hui el trinquet de Xeraco per a la disputa de les finals de consolació.

En la partida de la categoria absoluta, Moltó i Dorín, campions de la Copa, tenen l´oportunitat de demostrar que la folgada derrota en semifinals va ser cosa d´un mal dia. Enfront estaran Guille, Coeter II i Lorja, que rendiren a bon nivell en la seua eliminatòria però pagaren el fet de no concretar el quinze en moments claus.

La sessió a Xeraco començarà amb la confrontació del torneig de promeses. Un dels equips ha variat. Chaveli II i Javier s´han caigut del cartell, el primer per una lesió en la mà i el mitger per motius personals. On no hi ha canvis és en la parella rival amb Salelles i Ibiza.

Els títols es resoldran demà a Oliva. Primer, Pau i Ricardet jugaran contra Vicent i Jaume. Després, Sergio, Brisca i Néstor s´enfrontaran contra Ian, Canari i Raúl.