Seve jugarà l'Individual professional

Seve s´ha guanyat el bitllet per a participar en l´Individual Bankia de raspall en proclamar-se campió del torneig sub-23, que va acabar ahir en el trinquet de Bellreguard, que va registrar una gran entrada. El de Villanueva de Castellón va superar en la final a Lorja pel tanteig de 25-15.

La partida es va decidir en el tram final, després que Seve trencara la treta del seu rival d´Alzira per a situar el marcador en 15-20. En el parcial següent va tancar la partida amb autoritat.

Fins a eixe moment clau els dos pilotaris sumaren de manera alternativa des del dau. I si bé l´equilibri existia, els jocs de Seve queien amb una miqueta menys d´intercanvis. L'ara ja campió sumava amb més solvència. Ja en el tram final, Lorja va acusar el desgast físic però en cap moment va donar la confrontació per perduda. Abans de la final es va disputar la partida pel tercer i quart lloc. La victòria va ser per a Vercher, que es va imposar a Ximo pel tanteig de 25-20. L´emoció i el bon joc va ser la tònica dominant de la partida. També la igualtat i l´alternança en el domini, ja que els dos pilotaris sumaven tant del rest com des del dau.



Escala i corda

La final del torneig en la modalitat d´escala i corda es disputarà hui en el trinquet de Borriana. Carlos de Massalfasssar i José Salvador són els aspirants al títol. I el que és més important, a aconseguir el bitllet per a l´Individual Bankia, el mà a mà de les figures. El campió començarà en la fase prèvia, on es trobarà amb mitger Bueno. Tornant a la sessió de hui a Borriana, en primer lloc es disputarà la partida pel tercer i quart lloc entre Martí I i Sergi.