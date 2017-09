Creix l'oferta professional a la Marina

Els aficionats de la Marina estan d´enhorabona. En realitat tots, perquè amb les comunicacions de hui en dia els desplaçaments no arriben a ser un impediment. El cas és que l´oferta setmanal en la comarca s´ha ampliat considerablement. Ara hi haurà tres vesprades per a gaudir dels millors exponents de la pilota.

El divendres serà per al trinquet de Dénia. És una iniciativa del sempre actiu club de pilota local amb la col·laboració de l´Ajuntament. Fins a la data es feien partides sovint però s´anava alternant entre divendres i diumenge.

El dissabte continua sent per a Pedreguer, epicentre de la pilota a la Marina des de fa anys. El trinquet acaba de reobrir les seues portes després d'alguns mesos tancat perquè ha sigut sotmés a unes obres de remodelació. Esta setmana acollirà dues partides de primeríssim nivell corresponents al Trofeu Mixt Masymas. La primera serà a raspall i la segona a escala i corda.

I per a assenyalar la nova opció del diumenge es pot rescatar una frase d´altres temps que deixa ben a les clares la importància que tenia l´esport dels valencians en l´altra localitat que se suma a l´agenda, almenys fins a desembre: «el diumenge, a Benissa, pilota i missa».

Es tracta d´un trinquet històric que es prepara per a la commemoració del seu seixanta aniversari. De fet ja s´han portat a terme alguns actes i partides especials. Però la festa grossa serà en octubre, que és quan es va inaugural el recinte, allà per l´any 1957. Volen que siga una jornada sonada, com la d´aquell any, en la qual jugaren els millors: El Rovellet i Rodríguez contra Juliet, Ruíz i Gómez. El gran Antonio Reig Ventura no faltarà a la cita.