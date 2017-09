Els mitgers s'animen en el mà a mà

Les noves edicions dels campionats individuals d´escala i corda i raspall es presenten com les més interessants dels últims anys per la presència de la pràctica totalitat de les figures de les dues modalitats. També pel considerablement augment de participants, un total de quaranta, vint en cada disciplina.

Una dada més que significativa és la presència d´un gran nombre de mitgers en estes competicions, tradicionalment dominades pels restos. En el raspall és on hi ha més ´valents´. També és més factible que es puguen defensar contra els restos perquè en esta modalitat es trau en lloc de ferir, que és el principal problema per als mitgers de l´escala i corda. Esta és una de les raons per les quals hi ha veus que demanen que el mà a mà de l´alt siga pur, sense la influència del feridor.

Huit són els pilotaris que habitualment s´ubiquen davant, que participaran en l´Individual Bankia de raspall. Dos són habituals, cas del Coeter II i Miravalles. El pilotari de Simat de la Valldigna inclús va ser campió en l´edició del 2006. I finalista en altres tres ocasions. És un dels il·lustres de la competició. La pegada i el saber estar són les seues grans virtuts.

Els jugadors que s´incorporen en esta nova edició són Brisca, Canari, Josep, Dorín, Néstor i Seve, este últim com a vencedor del campionat sub-23, que precisament ha estat dominat pels mitgers. Són quasi tots els que sempre estan en els cartells estel·lars tot i que hi ha absències destacades com les de Sanchis, Tonet IV i Roberto.

En la modalitat d´escala i corda hi ha cinc mitgers participants. Tres són habituals. I entre ells, Santi de Finestrat és tot un especialista del mà a mà. L´any 2012 va arribar a la final, on va perdre contra Soro III. I l´any passat va igualar a 55 en semifinals amb el vigent campió, Puchol II. Salva i Monrabal són els altres que es solen animar a participar. Els quarts de finals és el seu sostre fins a la data.

Però sempre deixen grans confrontacions per al record i més d´un favorit ha patit contra ells. Les cares noves són les de Bueno i Nacho. Estan en gran moment de forma i ara mateix s´atreveixen amb qualsevol repte. No compten per al títol però poden donar algun esglai. En la modalitat d´escala i corda i pel que fa a la participació dels mitgers, el nom per excel·lència és el de Grau. El de Pelayo era capaç d´encarar-se a la galeria des de qualsevol lloc. Feia tremolar als rivals.

La seua poderosa volea amb les dues mans li va proclamar campió en l´any 2000. I en la contra no estava un qualsevol. Va superar a Álvaro, el gran dominador de la competició amb onze títols, pel resultat de 60-40. A més va ser finalista en altres dues edicions. El seu botxí va ser una altra llegenda de la pilota valenciana, cas de Sarasol I.