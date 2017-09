Genovés, l'altra gran opció de demà

Els campionats individuals són les competicions més rellevants i significatives, però no les úniques que comencen demà. La segona edició del Trofeu Mixt Masymas també ha fixat per a la vesprada del divendres la seua jornada inaugural, en este cas a Genovés, on s´inicia la competició de raspall. Moltó i Roberto s´enfrontaran a Guille, Tonet IV i Raúl.

També demà, el trinquet de Dénia s´estrena en l´agenda setmanal. I així serà tots els divendres fins que acabe l´any. A tot això cal afegir l´oferta habitual d´altres recintes com Vilamarxant o Vila-real.

El cap de setmana també es presenta força interessant. El dissabte continua el Masymas a Pedreguer, ara amb una sessió doble. Primer raspall i a continuació escala i corda amb pesos pesats com Genovés II, Coeter II, Ian, Sanchis o Félix, entre altres.

El diumenge, la gran cita és la final del Trofeu Diputació de València de frontó. Serà a les 12.00 hores a Almussafes. Puchol II defensa el títol amb un Roberto que està sent el company ideal. I en la contra, un Pere Roc II en ratxa amb el canoner Pasqual. També el diumenge, però de vesprada, començarà el Trofeu de Festes de Bellreguard.