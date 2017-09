Primera garbella en el mà a mà

Bueno, De la Vega i Brisca. Estos són els supervivents de la jornada inaugural dels campionats individuals professionals. En la cara oposada, la primera garbella ha deixat en el camí a José Salvador, Ferrer i Mario.

La competició per dalt corda va completar ahir dues partides en el trinquet de Sueca. En la primera, gran superioritat de Bueno contra José Salvador, que es va quedar en 20. El mitger va sorprendre molt gratament per la perfecta execució en la feta de dau i els rebots. Al campió de l´Individual sub-23 li va faltar buscar coses. Ara bé, va rendir més del que diu el resultat i les galeries li van tornar quasi totes les pilotes. La vaqueta no li va ´pintar´.

En la segona sí que va haver-hi espectacle del bo, a més d´igualtat i emoció. De la Vega va eliminar a Ferrer per un ajustat 60-55. Va ser una partida guerrera, amb els dos pilotaris deixant-se l´ànima en cada colp. De la Vega va tirar de qualitat i Ferrer de coratge. Eren dos estils diferents, la qual cosa va fer més atractiva la confrontació.

El campionat continuarà el divendres a Vilamarxant on Bueno es trobarà al mitger local Monrabal. El següent rival de De la Vega serà Pablo de Sella i la partida es jugarà el diumenge 24.

L´Individual de raspall va començar a Piles on Brisca es va desfer de Mario per 25-10. Va ser una lluita desigual, amb el mitger dominant amb facilitat. Mario va salvar l´honra en el quart parcial gràcies a la relaxació de Brisca. El pròxim rival per al d´Oliva serà Canari. El duel tindrà lloc el divendres que ve a Genovés. La següent jornada, però, no es farà esperar. Serà hui en el trinquet de la Llosa de Ranes on Josep jugarà contra Montaner.



Mixt Masymas

També ahir va començar la segona edició del Trofeu Mixt Masymas. Va ser en el trinquet de Genovés on es va encetar el torneig a raspall. Moltó i Roberto superaren a Guille, Tonet IV i Raúl per 25-15. Va ser una bona partida. Fins a la igualada a 15 els dos equips sumaren de manera alternativa des de dau però el trio aconseguia els jocs amb més autoritat i rapidesa. Inclús va poder trencar la treta de Moltó amb un val que no va fer efectiu. El parcial que va suposar el 20-15 sí que va resultar clar per a Moltó i Roberto. En el posterior, el definitiu, hi hagué batalla però la parella va sumar amb total justícia.

El trofeu continua esta vesprada a Pedreguer, ara sí amb una sessió doble. En la primera partida debutaran els defensors del títol de la modalitat de raspall, Jeffry, Sanchis i Néstor. Serà contra una parella més que potent com la composta per Ian i Coeter II.

A continuació, en escala i corda, Genovés II, Raúl i Carlos contra Giner, Félix i Tomàs.